Дипломатический спринт. Кулеба провел 15 переговоров об оружии и санкциях на конференции в Мюнхене

"За последние сутки на Мюнхенской конференции безопасности Дмитрий Кулеба провел дипломатический спринт. 15 переговоров за 24 часа, а также выступления, панельные дискуссии, интервью и пресс-конференции", - сказано в сообщении.

Так, министр иностранных дел пообщался с генеральным секретарем НАТО, госсекретарем США, топ-дипломатом Китая, главами дипломатии G7, вице-канцлером Германии, министрами иностранных дел Пакистана, Ирака, Бразилии, Японии, Швеции, сенаторами США и не только.

В частности, политики договорились о:

ускорении поставок оружия и боеприпасов Украине,

развертывании на полную оборонной промышленностм партнеров,

новых санкциях против России,

продвижении украинской "формулы мира",

мобилизации поддержки важных голосований в ООН.

Напомним, министры стран G7 договорились об ускорении поставок вооружения Украине и введении новых санкций против России.

Кроме того, Кулеба призвал международных союзников начать обучение украинских пилотов без дополнительных обязательств.

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