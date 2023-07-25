Дипломатичне фіаско. Дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна

Саміт Росія-Африка, ціллю якого була демонстрація нових дипломатичних зв'язків РФ, пройде в умовах бойкоту. Відомо, що 38 із 55 країн Африки не надіслали своїх лідерів на саміт, який відбудеться 27-28 липня.

За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, на рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів, а майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.

"Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг", - заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Олег Озеров.

Як розповів Ушаков, попри всі нюанси Путін планує особисто зустрітися з кожним із лідером африканських держав.

Диктатор проведе переговори з президентами:

Єгипту,

Мозамбіку,

Бурунді,

Зімбабве,

Уганди,

Еритреї,

Центрально-Африканської Республіки,

Лівії,

Камеруну,

Сенегалу,

ПАР,

Буркіна-Фасо,

Гвінеї-Бісау,

Малі,

Конго.

У Кремлі заявили, що на саміті Путін виступить із великою промовою та розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав.

Ордер на арешт Путіна

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Саміт БРІКС

Наприкінці серпня у Південній Африці відбудеться саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Однак візит Путіна досі залишався під запитанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт.

Згідно із законодавством Південно-Африканська Республіка має заарештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагалася забезпечити імунітет диктатору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.