Саммит Россия-Африка, целью которого была демонстрация новых дипломатических связей РФ, пройдет в условиях бойкота. Известно, что 38 из 55 стран Африки не послали своих лидеров на саммит, который состоится 27-28 июля.

По словам помощника российского диктатора Путина Юрия Ушакова, на уровне глав государств будут представлены только 17 стран. Еще 10 африканских государств отправили в РФ премьер-министров, а около половины участников саммита прислали делегации уровнем ниже.

"Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", – заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Как рассказал Ушаков, несмотря на все нюансы Путин планирует лично встретиться с каждым из лидеров африканских государств.

Диктатор проведет переговоры с президентами:

Египта,

Мозамбик,

Бурунди,

Зимбабве,

Уганды,

Эритреи,

Центрально-Африканская Республика,

Ливии,

Камеруна,

Сенегала,

ЮАР,

Буркина-Фасо,

Гвинеи-Бисау,

Мали,

Конго.

В Кремле заявили, что на саммите Путин выступит с большой речью и расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств.

Ордер на арест Путина

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.

Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.

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