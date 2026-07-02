Дипломати РФ у Швеції заявили про "атаку на посольство" та показали фото

Посольство Росії у Швеції здійняло галас через нібито "чергову атаку" на території дипмісії з використанням квадрокоптерів, муляжів і фарби. Дипломати вже знайшли "винних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посольства РФ у Швеції.

За словами російських дипломатів, близько 02:00 2 липня над територією дипмісії "пролетіли квадрокоптери".

Дипломати РФ показали, чим атакували їхнє посольство в Швеції (фото: rusembswe)

Один із них нібито "скинув контейнер з червоною фарбою". Інший, до якого була прикріплена імітація саморобного вибухового пристрою, впав на території поруч з будівлею посольства.

Дипломати РФ показали, чим атакували їхнє посольство в Швеції (фото: rusembswe)

Посольство РФ одразу розгледіло в цьому інциденті не просто провокацію, а "явну спробу залякування".

На тлі останніх подій дипломати з бравадою оголосили, що "так просто не здадуться". Попри це, вони визнали: напади на росіян у Стокгольмі відбуваються дедалі частіше.

Дипломати РФ показали, чим атакували їхнє посольство в Швеції (фото: rusembswe)

Кого росіяни звинуватили в "атаці"

Обурені представники дипмісії вже знайшли, кому висловити свої претензії. Цього разу під шквал критики потрапили не українці, а влада Швеції.

Так, посольство РФ публічно вимагає "пояснень", чому його не захищають від атак, а лише документують їхні наслідки.

Дипломати дорікнули Швеції, що "жодних результатів розслідувань попередніх провокацій досі немає".

"У таких умовах вся відповідальність за продовження атак на дипломатичну місію Росії та його можливі наслідки покладаються на шведську сторону", - оголосили свій "вирок" дипломати РФ.