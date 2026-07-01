Російським елітам доведеться вирішувати "питання Путіна", - ЦПД

Російський диктатор наразі вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або ж спробою втягнути НАТО у пряме протистояння через повітряні удари.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він зазначив, що усередині самої Росії частина еліт виступає за припинення вогню та початок переговорного процесу. Однак наразі вони мають значно менше впливу, ніж прибічники продовження бойових дій та затягування часу.

"Російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання Путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке поки не хоче припинити проголошений російський лідер", - вважає Коваленко.

Примус до миру силою

Керівник ЦПД наголосив, що іншого шляху, окрім силового примушування росії до миру, не існує

"Дипломатія без сили, з логічними аргументами та відсилками до міжнародного права, застосовувалася з 2014 року. І жодна сторона, яка вела діалог з Путіним з позиції логіки, не була успішною, оскільки в такій дипломатії зіштовхувалися дві паралельні реальності", - підкреслив він.

Коваленко заявив, що тільки дипломатія із застосуванням сили "наближає російську реальність до реальності справжньої".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала доступ до секретних документів, які надходять безпосередньо до російського диктатора.