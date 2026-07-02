Дипломаты РФ в Швеции заявили об "атаке на посольство" и показали фото
Посольство России в Швеции подняло шум из-за якобы "очередной атаки" на территории дипмиссии с использованием квадрокоптеров, муляжей и краски. Дипломаты уже нашли "виновных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства РФ в Швеции.
По словам российских дипломатов, около 02:00 2 июля над территорией дипмиссии "пролетели квадрокоптеры".
Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)
Один из них якобы "сбросил контейнер с красной краской". Другой, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территории рядом со зданием посольства.
Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)
Посольство РФ сразу рассмотрело в этом инциденте не просто провокацию, а "явную попытку запугивания".
На фоне последних событий дипломаты с бравадой объявили, что "так просто не сдадутся". Несмотря на это, они признали: нападения на россиян в Стокгольме происходят все чаще.
Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)
Кого россияне обвинили в "атаке"
Возмущенные представители дипмиссии уже нашли, кому высказать свои претензии. В этот раз под шквал критики попали не украинцы, а власти Швеции.
Так, посольство РФ публично требует "объяснений", почему его не защищают от атак, а лишь документируют их последствия.
Дипломаты упрекнули Швецию в том, что "никаких результатов расследований предыдущих провокаций до сих пор нет".
"В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и его возможные последствия возлагаются на шведскую сторону", - объявили свой "приговор" дипломаты РФ.
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