Дипломаты РФ в Швеции заявили об "атаке на посольство" и показали фото

Посольство России в Швеции подняло шум из-за якобы "очередной атаки" на территории дипмиссии с использованием квадрокоптеров, муляжей и краски. Дипломаты уже нашли "виновных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства РФ в Швеции.

По словам российских дипломатов, около 02:00 2 июля над территорией дипмиссии "пролетели квадрокоптеры".

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Один из них якобы "сбросил контейнер с красной краской". Другой, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территории рядом со зданием посольства.

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Посольство РФ сразу рассмотрело в этом инциденте не просто провокацию, а "явную попытку запугивания".

На фоне последних событий дипломаты с бравадой объявили, что "так просто не сдадутся". Несмотря на это, они признали: нападения на россиян в Стокгольме происходят все чаще.

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Кого россияне обвинили в "атаке"

Возмущенные представители дипмиссии уже нашли, кому высказать свои претензии. В этот раз под шквал критики попали не украинцы, а власти Швеции.

Так, посольство РФ публично требует "объяснений", почему его не защищают от атак, а лишь документируют их последствия.

Дипломаты упрекнули Швецию в том, что "никаких результатов расследований предыдущих провокаций до сих пор нет".

"В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и его возможные последствия возлагаются на шведскую сторону", - объявили свой "приговор" дипломаты РФ.