ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Дипломаты РФ в Швеции заявили об "атаке на посольство" и показали фото

13:26 02.07.2026 Чт
2 мин
Россияне уже нашли "виновных"
aimg Юлия Капитонова
Дипломаты РФ в Швеции заявили об "атаке на посольство" и показали фото Фото: Российские дипломаты показали "последствия" так называемой "атаки" (rusembswe)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Посольство России в Швеции подняло шум из-за якобы "очередной атаки" на территории дипмиссии с использованием квадрокоптеров, муляжей и краски. Дипломаты уже нашли "виновных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства РФ в Швеции.

По словам российских дипломатов, около 02:00 2 июля над территорией дипмиссии "пролетели квадрокоптеры".

Дипломаты РФ в Швеции заявили об &quot;атаке на посольство&quot; и показали фото

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Один из них якобы "сбросил контейнер с красной краской". Другой, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территории рядом со зданием посольства.

Дипломаты РФ в Швеции заявили об &quot;атаке на посольство&quot; и показали фото

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Посольство РФ сразу рассмотрело в этом инциденте не просто провокацию, а "явную попытку запугивания".

На фоне последних событий дипломаты с бравадой объявили, что "так просто не сдадутся". Несмотря на это, они признали: нападения на россиян в Стокгольме происходят все чаще.

Дипломаты РФ в Швеции заявили об &quot;атаке на посольство&quot; и показали фото

Дипломаты РФ показали, из-за чего столько шума (фото:rusembswe)

Кого россияне обвинили в "атаке"

Возмущенные представители дипмиссии уже нашли, кому высказать свои претензии. В этот раз под шквал критики попали не украинцы, а власти Швеции.

Так, посольство РФ публично требует "объяснений", почему его не защищают от атак, а лишь документируют их последствия.

Дипломаты упрекнули Швецию в том, что "никаких результатов расследований предыдущих провокаций до сих пор нет".

"В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и его возможные последствия возлагаются на шведскую сторону", - объявили свой "приговор" дипломаты РФ.

Ранее РБК-Украина писало, кому в России придется решать "вопрос Путина".

Также стало известно о спорах в Кремле и попытках силовиков договориться с диктатором о выборах в Госдуму.

Кроме того, американские аналитики объяснили, зачем Путин придумывает новую ложь об Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Швеция Дипломатические отношения
Новости
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Аналитика
Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине