Дипломати просять Рубіо виключити Україну з наказу про зупинення допомоги США, - FT

Американські дипломати закликають держсекретаря США Марка Рубіо зробити для України виняток в указі про призупинення іноземної допомоги. Програми допомоги для інших країн заморозили на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання посилається на високопосадовців Бюро європейських та євразійських справ у Держдепартаменті. Зазначається, що рішення Рубіо стосується фінансування соціальної інфраструктури та економічного розвитку в Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Як пише Financial Times, USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США.
"Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений - повністю або частково - але з Вашингтона надходять позитивні сигнали", - йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, 25 січня.
Видання додає, що агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток.
Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попереджають, що без дозволу Рубіо опиняться під загрозою зриву програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, після вступу на посаду президента США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги на 90 днів. Програми перевірять, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
У Пентагоні запевняють, що це не стосується військової допомоги Україні.
Також Держдепартамент США видав розпорядження про замороження існуючої міжнародної допомоги та призупинення нової. Таким чином для України заморозили деяку гуманітарну допомогу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога Україні від США не буде призупинена.
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