Дипломаты просят Рубио исключить Украину из приказа об остановке помощи США, - FT

Издание ссылается на высокопоставленных чиновников Бюро европейских и евразийских дел в Госдепартаменте. Отмечается, что решение Рубио касается финансирования социальной инфраструктуры и экономического развития в Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

Как пишет Financial Times, USAID в Украине получило приказ "немедленно прекратить все текущие контракты и задачи". Дипломаты обратились к госсекретарю США с просьбой сделать исключение для Украины и подчеркнули важность этого для национальной безопасности США.

"Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен - полностью или частично - но из Вашингтона поступают позитивные сигналы", - говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, 25 января.

Издание добавляет, что агентство USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об остановке работ, пока рассматривается запрос на исключение.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупреждают, что без разрешения Рубио окажутся под угрозой срыва программы поддержки школ и больниц, а также помощь по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.