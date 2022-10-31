Дипломат пояснив, навіщо Кремль вигадав історію про "брудну бомбу"

Росія вигадала звинувачення України у нібито виготовленні певної "брудної бомби" для того, аби відволікти увагу від агресії проти нашої країни.

Про це колишній постпред в ООН, екс-посол у США та РФ Володимир Єльченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Зараз у них, до речі, ще одна "ідея фікс" - біологічні лабораторії в Україні. З цього питання вони також уже скликають Радбез ООН. Це все робиться для того, щоби відволікти увагу від тієї роботи, що вже почалася в рамках ООН з розслідування щодо іранських дронів", - сказав він.

На думку Єльченка, Росія загалом хоче відволікти увагу від своєї агресії проти України.

"Не "брудна бомба" же стала причиною їхнього вторгнення в Україну. Треба займатися причинами, а не наслідками. До того ж у це ніхто не вірить і всі розуміють, що це якийсь сюрреалізм. Ніякої бомби немає", - наголосив він.

Дипломат також додав, що найближчими днями інспектори МАГАТЕ мають приїхати перевіряти Харківський та Київський інститути. При цьому вони знають, що в Україні немає виробництва жодних "брудних бомб".

Так, Україна знаходиться під угодою про гарантії з МАГАТЕ, тому інспектори регулярно їздять і перевіряють стан об'єктів.

"Тобто навіть якщо припустити, що якісь такі розробки в нас були, то МАГАТЕ вже б давно це дізналася", - додав Єльченко.