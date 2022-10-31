Дипломат объяснил, зачем Кремль придумал историю о "грязной бомбе"

Россия придумала обвинение Украины в якобы изготовлении некой "грязной бомбы" для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против нашей страны.

Об этом бывший постпред в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко рассказал в интервью РБК-Украина .

"Сейчас у них, кстати, еще одна "идея фикс" - биологические лаборатории в Украине. По этому вопросу они также уже созывают Совбез ООН. Это все делается для того, чтобы отвлечь внимание от той работы, которая уже началась в рамках ООН по расследование в отношении иранских дронов", - сказал он.

По мнению Ельченко, Россия вообще хочет отвлечь внимание от своей агрессии против Украины.

"Не "грязная бомба" стала причиной их вторжения в Украину. Надо заниматься причинами, а не последствиями. К тому же в это никто не верит и все понимают, что это какой-то сюрреализм. Никакой бомбы нет", - подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что в ближайшие дни инспекторы МАГАТЭ должны приехать проверять Харьковский и Киевский институты. При этом они знают, что в Украине нет производства никаких "грязных бомб".

Так, Украина находится под соглашением о гарантиях с МАГАТЭ, поэтому инспекторы регулярно ездят и проверяют состояние объектов.

"То есть даже если предположить, что какие-то такие разработки у нас были, то МАГАТЭ уже давно это узнала бы", - добавил Ельченко.