"Діпфейкові" військові в оточенні: Росія поширює брехню про ЗСУ в Курській області

"Російські Telegram-канали поширюють відео з «українськими військовими», які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ. Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк", - повідомили в центрі.

В ЦПД пояснили, що це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів).

"Жодного оточення українських військових у Курській області немає. Про це неодноразово заявляли та Президент України, і Головнокомандувач ЗСУ, і Генеральний штаб", - додали в центрі.

Військові пояснили, що метою подібної брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових.