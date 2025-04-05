"Діпфейкові" військові в оточенні: Росія поширює брехню про ЗСУ в Курській області

Ворожа пропаганда поширює фейкові відео про нібито оточення українських військових у Курській області. Цього разу окупанти скористались технологією діпфейк, створити фейкові матеріали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.
"Російські Telegram-канали поширюють відео з «українськими військовими», які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ. Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк", - повідомили в центрі.
В ЦПД пояснили, що це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів).
"Жодного оточення українських військових у Курській області немає. Про це неодноразово заявляли та Президент України, і Головнокомандувач ЗСУ, і Генеральний штаб", - додали в центрі.
Військові пояснили, що метою подібної брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових.
Нагадаємо, що влітку минулого року Збройні сили України розпочали операцію у Курській області. В ході бойових дій українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів регіону.
Метою операцію було запобігти наступу російських військових на східні та північні області України.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів.
Після цього голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в інтерв'ю РБК-Україна поділився оцінкою сил та потенційних загроз з боку Російської Федерації щодо можливого нового наступу.
Водночас Зеленський розповів, що ЗСУ продовжують активні дії на території Росії. Це ускладнює просування ворога до Сумської області.
Детальніше про можливий наступ РФ читайте у матеріалі "РФ планує масштабний наступ? До чого готується ворог і чи є загроза по всьому фронту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.