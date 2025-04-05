"Дипфейковые" военные в окружении: Россия распространяет ложь о ВСУ в Курской области

Вражеская пропаганда распространяет фейковые видео о якобы окружении украинских военных в Курской области. На этот раз оккупанты воспользовались технологией дипфейк, чтобы создать фейковые материалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.
"Российские Telegram-каналы распространяют видео с "украинскими военными", которые утверждают, что они находятся в окружении на территории РФ. На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк", - сообщили в центре.
В ЦПИ объяснили, что это можно легко заметить по неестественным движениям губ и мимике, искусственным чертам лица и искаженной речи, легкому мерцанию изображения и окклюзии (смыканию зубных рядов).
"Никакого окружения украинских военных в Курской области нет. Об этом неоднократно заявляли и Президент Украины, и Главнокомандующий ВСУ, и Генеральный штаб", - добавили в центре.
Военные объяснили, что целью подобной лжи является подрыв доверия к украинской армии и командованию, создание паники среди граждан и деморализация военных.
Напомним, что летом прошлого года Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области. В ходе боевых действий украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов региона.
Целью операции было предотвратить наступление российских военных на восточные и северные области Украины.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям.
После этого председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в интервью РБК-Украина поделился оценкой сил и потенциальных угроз со стороны Российской Федерации относительно возможного нового наступления.
В то же время Зеленский рассказал, что ВСУ продолжают активные действия на территории России. Это затрудняет продвижение врага в Сумскую область.
Подробнее о возможном наступлении РФ читайте в материале "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".
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