Динамо - Заря: смотреть трансляцию матча

Фото: "Динамо" - "Заря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Где и когда начнется битва за серебро УПЛ

"Динамо" и "Заря" сыграют в центральном противостоянии за серебро украинской Премьер-лиги. По мнению букмекеров, больше шансов на победу у хозяев поля.

16 июля 19:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Битва за итоговое второе место в чемпионате между "Динамо" и "Зарей" состоится в четверг, 16 июля, на НСК "Олимпийский" в рамках 31 тура. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Встреча пройдет при пустых трибунах. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на общенациональном телеканале "2+2". В интернете матч покажет онлайн-платформа FootballHub.

Противостояние также будет доступно к просмотру на клубном канале "Динамо" в YouTube. Зрителей ждет расширенная трансляция с предматчевыми и послематчевыми включениями со стадиона.

Расклады

Победитель этого противостояния фактически обеспечит себе вторую строчку в турнирной таблице по итогам сезона. За два тура до окончания чемпионата Украины "Заря" занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками, опережая "Динамо" на один пункт.

Также на серебро чемпионата, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, претендует "Десна". В активе черниговской команды 55 пунктов.

Напомним, ранее "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, как следствие, получив прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.