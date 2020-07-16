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Динамо - Заря: прогноз на ключевой матч за Лигу чемпионов

Киев, Четверг 16 июля 2020 12:05
Динамо - Заря: прогноз на ключевой матч за Лигу чемпионов
Фото: "Динамо" - "Заря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают киевлян фаворитами в борьбе за серебро УПЛ

Основные претенденты на серебро УПЛ "Динамо" и "Заря" сойдутся в предпоследнем туре чемпионата. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть матч можно на телеканале "2+2".

16 июля 19:00
Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, преимущество в этой ключевой борьбе за второе место в турнирной таблице на стороне киевской команды. Так, победа "Динамо" оценивается коэффициентом 1,70, а вероятность успеха "Зари" составляет 4,40. Ничейный результат оценивается показателем 3,90.

Турнирная ситуация

За два тура до окончания чемпионата Украины "Заря" с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Динамо" на один пункт. Таким образом, предстоящая встреча будет иметь важное значение в контексте борьбы за попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Также серебро чемпионата претендует черниговская "Десна", в активе которой 55 пунктов.

Расклады

Команда Виктора Скрипника в случае победы завоюет исторические для себя серебряные награды, а "Динамо" же может занять место, ниже второй, впервые с сезона 2013/14.

Подопечные Алексея Михайличенко также в случае успеха выйдут на второе место, но, чтобы остаться на нем по итогам сезона, необходимо будет побеждать в последнем туре против "Колоса".

Ничейный результат подарит надежду для "Десны", но черниговской команде необходимо будет выигрывать свои два матча на финише чемпионата.

Напомним, ранее "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, как следствие, получив прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.

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