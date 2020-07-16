Динамо - Зоря: дивитися трансляцію матчу

Фото: "Динамо" - "Зоря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Де і коли розпочнеться битва за срібло УПЛ

"Динамо" та "Зоря" зіграють у центральному протистоянні за срібло української Прем’єр-ліги. На думку букмекерів, більше шансів на перемогу у господарів поля.

16 липня 19:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Битва за підсумкове друге місце в чемпіонаті між "Динамо" і "Зорею" відбудеться у четвер, 16 липня, на НСК "Олімпійський" в рамках 31 туру. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Зустріч пройде за порожніх трибун. У прямому ефірі її можна буде подивитися на загальнонаціональному телеканалі "2+2". В інтернеті матч покаже онлайн-платформа FootballHub.

Протистояння також буде доступне до перегляду на клубному каналі "Динамо" у YouTube. На глядачів чекатиме розширена трансляція, з передматчевими і післяматчовими включеннями зі стадіону.

Розклади

Переможець цього протистояння фактично забезпечить собі другу сходинку в турнірній таблиці за підсумками сезону. За два тури до закінчення чемпіонату України "Зоря" займає друге місце в турнірній таблиці з 56 очками, випереджаючи "Динамо" на один пункт.

Також на срібло чемпіонату, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, претендує "Десна". В активі чернігівської команди 55 пунктів.

Нагадаємо, раніше "Динамо" стало володарем Кубку України, як наслідок, отримавши пряму путівку у групову стадію Ліги Європи.