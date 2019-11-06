Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча

Фото: "Динамо" Загреб - "Шахтер" (shakhtar.com)

Готовимся к поединку 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

Загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сойдутся в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают хорватскую команду фаворитом встречи. "Горняки" отправились на поединок без Коноплянки и Соломона в составе.

6 ноября 22:00

Загреб, стадион "Максимир"

В предыдущем туре в Харькове соперники не выявили победителя. Вывел дончан вперед Евгений Коноплянка, но вскоре Дани Ольмо восстановил статус-кво. После перерыва Мислав Оршич с пенальти забил второй мяч хорватов, а на 75 минуте вышедший на замену Додо обыграл вратаря и сравнял счет - 2:2.

Таким образом, в копилках "Шахтера" и "Динамо" З по четыре очка после трех матчей. Это на пять баллов меньше, чем у лидирующего в квартете "Манчестер Сити", а вот замыкающая таблицу "Аталанта" пока не набрала ни очка.

За это время "Шахтер" оставил розыгрыш Кубка Украины, уступив в 1/8 финала киевском "Динамо". В чемпионате Украины подопечные Каштру потеряли очки в матче с "Александрией", расписав нулевую ничью, а также выиграли на выезде у "Карпат" (3:0). Несмотря на потерю очков, "горняки" продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Хорваты же не теряли очки на внутренней арене, одержав две победы в чемпионате и одну - в Кубке Хорватии.