Динамо Загреб - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Динамо" Загреб - "Шахтар" (shakhtar.com)

Готуємося до поєдинку 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Загребське "Динамо" і донецький "Шахтар" зійдуться в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають хорватську команду фаворитом зустрічі. "Гірники" вирушили на поєдинок без Коноплянки і Соломона в складі.

6 листопада 22:00

Загреб, стадіон "Максимір"

У попередньому турі в Харкові суперники не виявили переможця. Вивів донеччан вперед Євген Коноплянка, але незабаром Дані Ольмо відновив статус-кво. Після перерви Міслав Оршіч з пенальті забив другий м'яч хорватів, а на 75 хвилині вийшов на заміну Додо обіграв воротаря і зрівняв рахунок - 2:2.

Таким чином, в скарбничках "Шахтаря" і "Динамо" З по чотири очки після трьох матчів. Це на п'ять балів менше, ніж у лідируючого у квартеті "Манчестер Сіті", а ось "Аталанта", яка замикає таблицю, поки не набрала жодного очка.

За цей час "Шахтар" залишив розіграш Кубка України, поступившись в 1/8 фіналу київському "Динамо". У чемпіонаті України підопічні Каштру втратили очки в матчі з "Олександрією", розписавши нульову нічию, а також виграли на виїзді у "Карпат" (3:0). Попри втрату очок, "гірники" продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ.

Хорвати ж не втрачали очки на внутрішній арені, здобувши дві перемоги в чемпіонаті та одну - в Кубку Хорватії.