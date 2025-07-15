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"Динамо" вже сьогодні отримає суперника у Лізі чемпіонів: де можна побачити в Україні матч "Хамрун Спартанс" – "Жальгіріс"

Хамрун, Вівторок 15 липня 2025 12:37
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"Динамо" вже сьогодні отримає суперника у Лізі чемпіонів: де можна побачити в Україні матч "Хамрун Спартанс" – "Жальгіріс" Фото: Литовський "Жальгіріс" має перевагу в два голи перед грою-відповіддю (ФК "Жальгіріс")
Автор: Андрій Костенко

15 липня київське "Динамо" офіційно отримає суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Він визначиться на Мальті, де місцевий "Хамрун Спартанс" гратиме з литовським "Жальгірісом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Розклади перед матчем-відповіддю

Поєдинок між чемпіонами Мальти та Литви відбудеться 15 липня на стадіоні в місті Хамрун. Початок – о 20:00 за київським часом.

Литовці вийдуть на поле, маючи два м'ячі у запасі після домашньої перемоги. Тиждень тому у Вільнюсі у воротах "спартанців" розписались легіонери "біло-зелених" – румун Антал та Хаджі з Коморських островів.

Аналітики вважають, що переваги після першого матчу повинно вистачити "Жальгірісу" для загальної перемоги. І хоча букмекери у грі-відповіді віддають перевагу господарям (коефіцієнт на перемогу "Хамруна" – 2,09-2,13) у загальний реванш віри мало.

Тому, вірогідніше, саме з "Жальгірісом" підопічним Олександра Шовковського доведеться грати за вихід до третього раунду найпрестижнішого єврокубку.

Бажаючі побачити першого суперника динамівців, можуть зробити це в прямому ефрі. В Україні матч "Хамрун Спартанс" – "Жальгіріс" транслюватимуть телеканали Sport 1 і Sport 3.

Коли стартує "Динамо"

Вже наступного вівторка, 22 липня переможець цієї пари прийматиме київське "Динамо" у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні – на домашньому полі "Динамо" в єврокубковому сезоні.

Раніше розповіли, як "Динамо" в підготовці до ЛЧ розійшлося миром з колишнім чемпіоном Англії.

Також читайте про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

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