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"Динамо" уже сегодня получит соперника в Лиге чемпионов: где можно увидеть в Украине матч "Хамрун Спартанс" - "Жальгирис"

Хамрун, Вторник 15 июля 2025 12:37
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"Динамо" уже сегодня получит соперника в Лиге чемпионов: где можно увидеть в Украине матч "Хамрун Спартанс" - "Жальгирис" Фото: Литовский "Жальгирис" имеет преимущество в два гола перед ответной игрой (ФК "Жальгирис")
Автор: Андрей Костенко

15 июля киевское "Динамо" официально получит соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Он определится на Мальте, где местный "Хамрун Спартанс" будет играть с литовским "Жальгирисом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Расклады перед ответным матчем

Поединок между чемпионами Мальты и Литвы состоится 15 июля на стадионе в городе Хамрун. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Литовцы выйдут на поле, имея два мяча в запасе после домашней победы. Неделю назад в Вильнюсе в воротах "спартанцев" расписались легионеры "бело-зеленых" - румын Антал и Хаджи с Коморских островов.

Аналитики считают, что преимущества после первого матча должно хватить "Жальгирису" для общей победы. И хотя букмекеры в ответной игре отдают предпочтение хозяевам (коэффициент на победу "Хамруна" - 2,09-2,13) в общий реванш веры мало.

Поэтому, скорее всего, именно с "Жальгирисом" подопечным Александра Шовковского придется играть за выход в третий раунд самого престижного еврокубка.

Желающие увидеть первого соперника динамовцев, могут сделать это в прямом эфире. В Украине матч "Хамрун Спартанс" - "Жальгирис" будут транслировать телеканалы Sport 1 и Sport 3.

Когда стартует "Динамо"

Уже в следующий вторник, 22 июля победитель этой пары будет принимать киевское "Динамо" в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.

Ранее рассказали, как "Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии.

Также читайте о самых больших победах украинских команд в еврокубках.

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