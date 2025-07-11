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"Динамо" в підготовці до ЛЧ розійшлося миром з колишнім чемпіоном Англії (відео)

Йорманнсдорф, П'ятниця 11 липня 2025 15:47
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"Динамо" в підготовці до ЛЧ розійшлося миром з колишнім чемпіоном Англії (відео) Фото: "Динамо" зіграло внічию з "Вест Бромвічем" (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо", що проводить тренувальний збір у Австрії, в черговому контрольному матчі зіграло внічию з англійським "Вест Бромвічем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Контрольний матч

"Динамо" – "Вест Бромвіч" – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56

"Динамо" (стартовий склад): Нещерет – Караваєв, Біловар, Захарченко, Гусєв – Михайленко, Яцик, Буяльський – Торрес, Кабаєв, Супряга (Задорожний, 35).

"Динамо" (з 61-ї хвилини): Ігнатенко – Брагару, Михавко, Попов, Вівчаренко – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Коротко про суперника

Суперником киян стала колись одна з найпопулярніших команд Англії – "Вест Бромвіч Альбіон". "Дрозди" п'ять разів перемагали в національному Кубку і навіть були чемпіонами Англії, правда, дуже давно – у 1920 році.

Зараз клуб виступає в другому англійському дивізіоні – Чемпіоншипі, де минулого сезону фінішував дев'ятим.

Деталі матчу

У першому таймі динамівці створили кілька моментів, однак забити не вдалося. Натомість англійці відкрили рахунок на 56-й хвилині – після розіграшу штрафного Філліпс переправив м'яч у сітку.

На 61-й хвилині тренерський штаб "біло-синіх" повністю оновив склад, "Динамо" зрівняло на 76-й – Ванат скористався помилкою захисника, утік до воріт і точно пробив повз голкіпера. Попри активні дії обох команд, рахунок залишився незмінним — 1:1.

Контрольні спаринги "Динамо"

Це був четвертий спаринг киян на австрійських зборах і перша нічия. Раніше "біло-сині" виграли один матч, а в двох поступились.

Контрольні матчі "Динамо":

  • 5 липня. "Динамо" – "Кішварда" (Угорщина) – 0:2
  • 6 липня. "Динамо" – "Кішварда" – 3:0
  • 10 липня. "Динамо" – "Мідтьюлланд" (Данія) – 1:3

Наступний спаринг кияни проведуть 16 липня проти хорватського "Осієка".

"Біло-сині" в Лізі чемпіонів-2025/26: що відомо

Чемпіони України розпочнуть шлях до основного турніру ЛЧ з другого кваліфікаційного раунду. На цьому етапі команда зустрінеться з переможцем у парі "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Перший матч "Динамо" проведе у гостях – 22 липня. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні – на домашньому полі "Динамо" в єврокубковому сезоні.

Перша гра потенційних суперників киян завершилася з рахунком 2:0 на користь "Жальгіріса". Переможець у парі визначиться 15 липня, коли команди повторно зустрінуться на Мальті.

Раніше повідомили про грандіозні зміни в правилах розіграшу Кубка України.

Також розповіли про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

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