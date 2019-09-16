"Динамо" не выиграло в 6 матчах подряд впервые с сентября 2018 года

Киевское "Динамо" после поражения "Десне" (1:2) в 7 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) продлило серию без побед до шести матчей. Об этом сообщает tribuna.com.

Подобный антирекорд был установлен ровно год назад. В период с 22 августа по 20 сентября 2018 года киевляне, с учетом матчей в квалификации Лиги чемпионов, также не могли выиграть на протяжении 6 встреч.

В 2018 году киевский клуб на протяжении месяца проиграл амстердамскому "Аяксу" (1:3), поделил очки с одесским "Черноморцем" (1:1) и тем же "Аяксом" (0:0). Затем уступил львовским "Карпатам" (0:2), сыграл вничью с луганской "Зарей" (1:1) и казахстанськой "Астаной" (2:2).

В этом сезоне серия хуже - три поражения и три ничьих. "Бело-синие" поделили очки с "Зарей" (2:2), "Олимпиком" (1:1) и бельгийским "Брюгге" (3:3), проиграли "Шахтеру" (1:2) и тому же "Брюгге" (0:1).

Напомним, "Динамо" третий раз подряд при главном тренере Александре Хацкевиче вылетело из квалификации Лиги чемпионов, после чего белорусский специалист был отправлен в отставку.

Новым наставником "бело-синих" стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.