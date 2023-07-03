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"Динамо" вирушило на збори в Австрію: хто в обоймі Луческу

Фото: Віталій Буяльський (праворуч) розпочне новий сезон у складі "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" продовжить підготовку до сезону 2023/24 на австрійській землі. На місце проведення навчально-тренувальних зборів підопічні Мірчі Луческу прибудуть у понеділок увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" готуватимуться до прийдешнього сезону в Клагенфурті. З клубної бази столичного колективу під Києвом до Австрії поїхали 24 футболісти.

До списку потрапили незадіяні в матчах національної та молодіжної збірних України виконавці. Пізніше до команди приєднаються Нещерет, Сирота, Вівчаренко, Бражко, Ярмоленко та Ванат, а також легіонери. 5 липня кияни зіграють перший спаринг – проти бухарестського "Динамо".

Шанси зарекомендувати себе перед тренерським штабом основи матимуть представники юнацької команди та ті, хто провів попередній сезон в орендах. Зокрема, воротарі Моргун, Ігнатенко, оборонці Біловар і Малиш, хавбеки Булеца, Лєднєв і нападник Горбач.

Початковий склад "Динамо" на зборі в Австрії:

Воротарі: Бущан, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Біловар, Боль, Дубінчак, Дячук, Малиш, Попов, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Булеца, Буяльський, Беніто, Діалло, Н. Волошин, Кабаєв, Караваєв, Лєднєв, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Яцик

Нападник: Горбач

Раніше тренерський штаб "Динамо" відчепив легіонерів Лонвейка та Рамадані. Не поїхав на збори і хавбек Денис Гармаш. Ветеран досі не домовився про новий контракт із "біло-синіми".

До слова, раніше оприлюднили список спаринг-партнерів "Динамо" на австрійських зборах.

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