ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Луческу списав дует легіонерів і українця: хто готуватиметься до нового сезону з "Динамо"

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 червня 2023 11:49
Луческу списав дует легіонерів і українця: хто готуватиметься до нового сезону з "Динамо" Фото: "Біло-сині" розпочали підготовку на клубній базі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу визначився з переліком виконавців, на яких розраховуватиме на початковому етапі прийдешнього сезону. 3 липня столичний гранд поїде на тренувальні збори до Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Румунський фахівець візьме закордон 32-х футболістів. До списку не потрапили двоє легіонерів – Решат Рамадані та Джастін Лонвейк.

Луческу не бачить подальших перспектив для обох виконавців у складі "біло-синіх". Зараз менеджмент "Динамо" працює над їхнім працевлаштуванням в інших клубах. Також до попереднього переліку не потрапив українець Денис Гармаш.

Наразі досвідчений хавбек веде перемовини про новий контракт із киянами. Якщо переговорний процес завершиться успішно, то вихованець "Динамо" приєднається до команди на зборах. Також до списку потрапив новачок столичного колективу – Андрій Ярмоленко.

Перелік футболістів "Динамо" на літні збори:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик

Нападники: Ванат, Рамірес

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Мірча Луческу УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде