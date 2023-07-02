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"Динамо" в липні: столичний гранд анонсував чотири спаринги в Австрії

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Неділя 02 липня 2023 09:59
"Динамо" в липні: столичний гранд анонсував чотири спаринги в Австрії Фото: "Біло-сині" готуватимуться до сезону за межами України (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

На київське "Динамо" чекатиме серія контрольних поєдинків під час навчально-тренувальних зборів на австрійській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" зіграють мінімум чотири спаринги під час зборів. Закордон підопічні Мірчі Луческу вирушать у понеділок, 3 липня.

Суперниками столичного гранда стануть три представники Центральної Європи – бухарестське "Динамо" (5 липня), австрійський "Вольфсбергер" (8 липня) і швейцарський "Янг Бойз" (12 липня). Четвертим спаринг-партнером буде кіпрський "Аріс" із Лімассола (16 липня). Інформація щодо часу та місця проведення матчів з'явиться згодом.

Перелік контрольних поєдинків "Динамо" в липні:

  • "Динамо" – "Динамо" Бухарест, 5 липня
  • "Динамо" – "Вольфсбергер", 8 липня
  • "Динамо" – "Янг Бойз", 12 липня
  • "Динамо" – "Аріс", 16 липня

&quot;Динамо&quot; в липні: столичний гранд анонсував чотири спаринги в Австрії

Раніше тренерський штаб "Динамо" відчепив легіонерів Лонвейка та Рамадані. Низькі шанси поїхати на збори і в хавбека Дениса Гармаша. Ветеран досі не домовився про новий контракт із "біло-синіми".

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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