RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" отправилось на сборы в Австрию: кто в обойме Луческу

Фото: Виталий Буяльский (справа) начнет новый сезон в составе "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" продолжит подготовку к сезону 2023/24 на австрийской земле. К месту проведения учебно-тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу прибудут в понедельник вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" будут готовиться к грядущему сезону в Клагенфурте. С клубной базы столичного коллектива под Киевом в Австрию уехали 24 футболиста.

В список попали незадействованные в матчах национальной и молодежной сборных исполнители. Позже к команде присоединятся Нещерет, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко и Ванат, а также легионеры. 5 июля киевляне сыграют первый спарринг против бухарестского "Динамо".

Шансы зарекомендовать себя перед тренерским штабом основы получат представители юношеской команды и те, кто провел предыдущий сезон в арендах. В частности, вратари Моргун, Игнатенко, защитники Биловар и Малыш, хавбеки Булеца, Леднев и нападающий Горбач.

Начальный состав "Динамо" на сборе в Австрии:

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко

Защитники: Биловар, Боль, Дубинчак, Дячук, Малыш, Попов, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Булеца, Буяльский, Бенито, Диалло, Н. Волошин, Кабаев, Караваев, Леднев, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Яцык

Нападающий: Горбач

Ранее тренерский штаб "Динамо" отцепил легионеров Лонвейка и Рамадани. Не поехал на сборы и хавбек Денис Гармаш. Ветеран до сих пор не договорился о новом контракте с "бело-синими".

К слову, ранее обнародовали список спарринг-партнеров "Динамо" на австрийских сборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛ