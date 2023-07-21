"Динамо" відмовилося продати в Серію А одного з героїв Євро-2023

"Біло-сині" не погодилися відпустити вихованця в чемпіонат Італії. Центрхав потрапив на радари "Торіно".

"Гранатові" запропонували за Бражка 4 млн євро. Також "Динамо" мало шанс отримати відсоток від наступного продажу півзахисника. Утім, столичний гранд відхилив пропозицію, оскільки згодом прагне заробити на трансфері українця значно більше.

Сезон 2022/23 Бражко провів у "Зорі" та став одним із лідерів команди. Він зіграв 29 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 7 м'ячів і віддав 1 асист. На молодіжному чемпіонаті Європи-2023 хавбек провів 5 поєдинків за збірну України U-21.

Раніше "Динамо" закрутило інтригу з номером Ярмоленка після повернення в клуб. Досвідчений вінгер ще не потрапив до заявки на УПЛ, а з доступних знайомих номерів залишилися "сімка" та 70-й. Бражко ж фігурує у заявці з 6-м номером.