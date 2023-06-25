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Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в "Динамо"

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Київ, Неділя 25 червня 2023 10:45
Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в "Динамо" Фото: "Біло-сині" обиратимуть між "динамівськими серцями" та "чужинцями" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Керманич київського "Динамо" Мірча Луческу входить в останній рік контракту з вітчизняним грандом. Клубний менеджмент повинен запланувати кастинг претендентів на потенційно вакантне місце.

Коротко про п'ятьох кандидатів на посаду головного тренера колективу зі столиці України – в матеріалі РБК-Україна.

Наприкінці липня головному тренеру столичного "Динамо" виповниться 78. Ще через рік завершить дію контракт румунського фахівця з "біло-синіми", тож питання нового керманича команди вже повинно стояти на порядку денному керівництва клубу. Однак, вибір буде непростим.

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

За останні три десятиліття лише тричі "Динамо" тренували фахівці без попереднього зв'язку з командою. Двічі в цій ролі опинялися росіяни – Сьомін і Газзаєв. Третім винятком став сам Луческу. Контроверсійне призначення румуна виправдала себе в дебютному сезоні, коли кияни здобули перший за 5 років титул.

Та далі настала стагнація. Звісно, війна внесла власні корективи. Однак, сезон 2022/23, перед яким лише лінивий не віддавав "Динамо" чемпіонський трофей достроково, завершився фіаско – 4-те місце. Відставка Луческу могла трапитися в цій точці. Проте, президент Ігор Суркіс, вочевидь, відтерміновує кардинальні зміни.

Олександр Шовковський, 48 років, асистент керманича "Динамо"

Та чи радикальним крок стане нове призначення з категорії "динамівських сердець"? Шовковський справді провів усю ігрову кар'єру в лавах рідної команди. А от ремеслом тренера почав займатися в штабі Шевченка в збірній України. Його повернення в "Динамо" у січні стало сенсацією, і вже тоді поповзли чутки про операцію "спадкоємець".

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

Шовковський приєднався до команди Луческу не статистом. Підтвердженням цього стало призначення легендарного воротаря в. о. головного тренера, коли румунський фахівець ліг на операційний стіл. Тимчасовий тренер провів на чолі "Динамо" 8 матчів, у яких "біло-сині" набрали 19 очок (+6, =1, -1). Такі результати, либонь, шанси на призначення підвищили.

Ігор Костюк, 47 років, головний тренер "Динамо" U-19

Європейська модель розвитку клубів, до якої на словах прагнуть вітчизняні гранди, в тренерському питанні покладається на внутрішні резерви. Нерідко з асистентів чи тренерів молодіжних і юнацьких команд з'являються такі жадані нові обличчя. Отже, головний тренер "Динамо" U-19 Костюк – у грі.

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

Тим більше, певних успіхів там він досягнув. У сезоні 2021/22 "динамівці" дійшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, а в Чемпіонаті юнацьких команд двічі фінішували зі золотими медалями. Головним же мірилом для такої посади завжди була кількість власних вихованців у першій команді. Таких у "Динамо" хоч відбавляй. Щоправда, окремі оглядачі проблеми "біло-синіх" пов'язують якраз із адаптацією підопічних Костюка, які звикли грати в банальний "бий-біжи".

Віктор Скрипник, 53 роки, головний тренер "Ворскли"

Українця з німецьким менталітетом цілком могло й не бути в цьому списку. Та феноменальний фініш "Ворскли" з п'ятьма перемогами поспіль нагадав про клас Скрипника. На тлі ж невизначеності щодо інвестора полтавців Костянтина Жеваго переїзд фахівця до іншого міста не такий вже й неможливий.

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

Ми кажемо – Скрипник, маємо на увазі – "ромб". Нетипова для сучасності формація в українських шанувальників футболу справді асоціюється з керманичем "Ворскли". Та назвати тренера догматиком 4-1-2-1-2 буде перебільшенням. Полтавці на фініші чемпіонату грали в цілком звичні зараз 4-2-3-1. Сила Скрипника в європейському досвіді. Але для суперконсервативного "Динамо" – це мінус.

Юрій Вернидуб, 57 років, головний тренер "Кривбаса"

Прізвище цього фахівця пов'язують із "Динамо" роками. Здебільшого вболівальники. Утім, був період, коли призначення Вернидуба боси киян справді розглядали – після відставки Хацкевича. Та тоді "біло-сині" обрали Михайличенка, який не тренував 10 років. Натомість інший кандидат поїхав за медалями до Білорусі та Молдови.

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

Вернидуб – нетиповий для УПЛ тренер. Він не боїться приймати несподівані виклики та постійне прагне до самовдосконалення в професії. Головне побоювання щодо призначення в "Динамо" – слабкі шанси стати "своїм". Авторитету ж переформатувати всю структуру киян під потреби очолюваної команди Вернидубу (наразі) бракує.

Сергій Ребров, 49 років, головний тренер збірної України

Вочевидь, найбажаніший кандидат і для керівництва, і для фанатів "Динамо". Повернення Реброва до України чекали ледь не з того моменту, коли він поїхав у 2017 році. Зрештою, найсильніший тренер України в цей момент опинився у відповідній команді – національній збірній.

Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в &quot;Динамо&quot;

Торік Суркіс відверто заявив, що Ребров буде пріоритетним кандидатом у разі відставки Луческу. Та тоді українець ще працював на Близькому Сході. Тепер же доведеться домовлятися не лише з тренером, а і з УАФ щодо суміщення посад. Є сумніви щодо бажання фахівця поєднувати роботу в клубі та збірній. Та й прощання з "Динамо" було не мажорним. Ребров хотів оновити склад, але керівництво відмовилося продати низку гравців і спровокувало відхід тренера...

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Мірча Луческу Динамо УПЛ Юрий Вернидуб Ворскла Виктор Скрипник Чемпионат Украины Сергей Ребров Збірна України
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