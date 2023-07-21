"Динамо" отказалось продать в Серию А одного из героев Евро-2023

"Бело-синие" не согласились отпустить воспитанника в чемпионат Италии. Центрхав попал на радары "Торино".

"Гранатовые" предложили за Бражко 4 млн евро. Также "Динамо" имело шанс получить процент от последующей продажи полузащитника. Впрочем, столичный гранд отклонил предложение, поскольку впоследствии стремится заработать на трансфере украинца гораздо больше.

Сезон 2022/23 Бражко провел в "Заре" и стал одним из лидеров команды. Он сыграл 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 7 мячей и отдал 1 ассист. На молодежном чемпионате Европы-2023 хавбек провел 5 поединков за сборную Украины U-21.

Ранее "Динамо" закрутило интригу с номером Ярмоленко по возвращении в клуб. Опытный вингер еще не попал в заявку на УПЛ, а из доступных знакомых номеров остались "семерка" и 70-й. Бражко фигурирует в заявке под 6-м номером.