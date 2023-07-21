"Динамо" закрутило до максимуму інтригу з номером Ярмоленка: які варіанти доступні

Українська Прем'єр-ліга отримала від київського "Динамо" попередню заявку команди на прийдешній сезон. Поки в перелік футболістів не потрапив літній новачок гранда Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Столичний колектив зберіг у таємниці ігровий номер зіркового вінгера в сезоні 2023/24. На тренувальних зборах ветеран вирішив виступати під 21-м номером.

Півзахисники команди Владислав Кабаєв і Богдан Лєднєв звільнили цифри, під якими Ярмоленко виступав раніше. Перший замість "сімки" обрав 22-й номер, а другий повернувся до 17-го номера замість 70-го. Тож тепер вінгер отримав мінімум три варіанти для вибору – 7, 21 і 70.

Ярмоленко повернувся в "Динамо" після тривалої паузи наприкінці червня. Дебютував у лавах "біло-синіх" він ще в сезоні 2007/08. У перші роки виступів грав під 70-м номером. Перед сезоном 2009/10 фланговий виконавець забрав "дев'ятку", а пізніше став "десяткою". Кольори збірної України він захищає зі "сімкою" на спині.

Хто такий Андрій Ярмоленко

Народився у Ленінграді в сім'ї українців, які згодом повернулися до Чернігова. Виховувався в місцевій "Юності", а в 13 років перейшов до школи "Динамо". Утім, за рік повернувся додому.

Дебютував на дорослому рівні в складі "Десни" в сезоні 2006/07. Друге коло того розіграшу Першої ліги відіграв за "Динамо-2". У лавах першої команди "біло-синіх" дебютував 11 травня 2008 року, забивши переможний м'яч у ворота "Ворскли" у фінальному турі.

Загалом провів за "Динамо" 340 матчів у всіх турнірах, у яких забив 137 м'ячів і віддав 90 результативних передач. Завоював із киянами 3 чемпіонські титули УПЛ, два Кубка та 3 Суперкубка України. За збірну України зіграв 114 поєдинків (45 голів).