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"Динамо" вдруге поспіль забрало обидві нагороди туру УПЛ

Київ, Середа 24 квітня 2024 10:55
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"Динамо" вдруге поспіль забрало обидві нагороди туру УПЛ Фото: Микола Шапаренко відзначився забитим м'ячем на домашній арені (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 25-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко – футболіст туру чемпіонату України. Він доклався до важливої перемоги над житомирським "Поліссям" удома (3:0).

Хавбек оформив один із м'ячів столичного гранда. На старті другої половини Шапаренко отримав передачу від Вівчаренка на лінії штрафного майданчика, підлаштував м'яч під праву ногу та розкішно поклав у дальню дев'ятку. Також у складі киян відзначилися Ванат і Буяльський.

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер 25-го туру. Вітчизняний фахівець залишається без поразок у нинішньому сезоні. Під його керівництвом "біло-сині" здобули 12 перемог і двічі зіграли внічию. Шовковський отримав нагороду і в попередньому турі, а компанію йому тоді склав інший хавбек "Динамо" – Володимир Бражко.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Шапаренко випередив легіонерів – Кевіна, Бандейру та Ейнела. Натомість Шовковський виявився кращим за Пушіча, Вишняка та Дулуба.

&quot;Динамо&quot; вдруге поспіль забрало обидві нагороди туру УПЛ

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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