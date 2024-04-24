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"Динамо" второй раз подряд забрало обе награды тура УПЛ

Киев, Среда 24 апреля 2024 10:55
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"Динамо" второй раз подряд забрало обе награды тура УПЛ Фото: Николай Шапаренко отличился забитым мячом на домашней арене (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 25-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко – футболист тура чемпионата Украины. Он приложился к важной победе над житомирским "Полесьем" дома (3:0).

Хавбек оформил один из мячей столичного гранда. На старте второй половины Шапаренко получил передачу от Вивчаренко на линии штрафной, подработал мяч под правую ногу и роскошно уложил в дальнюю девятку. Также в составе киевлян отличились Ванат и Буяльский.

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 25-го тура. Отечественный специалист остается без поражений в нынешнем сезоне. Под его руководством "бело-синие" одержали 12 побед и дважды сыграли вничью. Шовковский получил награду и в предыдущем туре, а компанию ему тогда составил другой хавбек "Динамо" – Владимир Бражко.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Шапаренко опередил легионеров – Кевина, Бандейру и Эйнела. Шовковский же оказался лучше Пушича, Вишняка и Дулуба.

&quot;Динамо&quot; второй раз подряд забрало обе награды тура УПЛ

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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