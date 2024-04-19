Потрійне Євро. Топ-4 футбольні події, за якими треба слідкувати всім українцям у 2024 році

Футбольне літо 2024-го буде спекотним для України. Збірні відразу чотирьох вікових категорій зіграють на великих турнірах – чемпіонатах Європи серед 17-річних і 19-річних, Євро-2024 для дорослих та Олімпіаді. "Синьо-жовтий" марафон розпочнеться наприкінці травня та триватиме до середини серпня.

Чемпіонат Європи U-17

Господар: Кіпр

Дати: 20 травня-5 червня

Кількість учасників: 16 команд

Першими в боротьбу вступлять футболісти 2007 року народження та молодші. Команда Юрія Мороза пробилася на Євро після 7-річної паузи. На груповому етапі юні "синьо-жовті" зустрінуться з господарями змагань – кіпріотами, а також сербами та чехами. Дві найкращі команди квартету вийдуть в чвертьфінал.

На європейських першостях українці зіграють вдесяте. Проте, здолати груповий етап юнаки зуміли лише на дебютному чемпіонаті в 1994 році. Тоді збірні змагалися ще в форматі U-16, а команда Володимира Киянченка взяла "бронзу". Помітними фігурами в дорослому футболі з тієї збірної стали Перхун, Слюсар і Ящук.

Євро-2024

Господар: Німеччина

Дати: 14 червня-14 липня

Кількість учасників: 16 команд

Тишком-нишком збірна України стала завсідником чемпіонатів Європи. Після домашнього Євро-2012 "синьо-жовті" вчетверте поспіль виступлять на головному форумі Старого світу. Цього разу команді Сергія Реброва довелося торувати шлях через плей-офф. Утім, справа була того варта – на турнірі група досить рівна.

Україна протистоятиме збірним Румунії, Словаччини та Бельгії, тож оптимісти вже й вираховують місце "синьо-жовтих" у плей-офф. Звісно, на турнірах такого рівня слабких суперників не буває. Та в лавах національної команди зібралося таке покоління виконавців, що вже й можна обережно вимагати впевненого виходу в 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи U-19

Господар: Північна Ірландія

Дати: 15 липня-28 липня

Кількість учасників: 8 команд

Наступного дня після фіналу дорослого Євро-2024 розпочнеться турнір 19-річних. Серед учасників і команда під керівництвом Дмитра Михайленка. Після тріумфу на Євро-2009 знову зібралася цікава плеяда виконавців, половина з яких вже борознить поля на Заході. Тут і Шевченко-молодший і Кревсун, який вже грюкає у двері першої команди "Боруссії" Д.

"Синьо-жовтим" випала честь відкрити чемпіонат. Українці в стартовому турі протистоятимуть господарям змагань – одноліткам із Північної Ірландії. Потім на українських талантів чекатимуть поєдинки з Норвегією та Італією. Дві найкращі команди групи попрямують у півфінал. А треті збірні двох груп розіграють п'яту путівку на ЧС-2025 серед 20-річних.

Олімпійські ігри

Господар: Франція

Дати: 24 липня-10 серпня

Кількість учасників: 16 команд

Фінальним акордом шаленого футбольного літа стане Олімпіада. На прем'єрні для українських футболістів Ігри-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом. Тож теоретично в Парижі можна побачити й ветеранів Степаненка з Ярмоленком.

Утім, вирішальним фактором для результатів олімпійської збірної стануть перемовини з клубами. У дні проведення Олімпіади запланована і кваліфікація єврокубків, а іноземні клуби виходитимуть на фінішну пряму підготовки до нового сезону. Відпускати важливих виконавців у такий момент – розкіш, на яку, вочевидь, підуть на всі...