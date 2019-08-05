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"Динамо" дізналося можливого суперника в плей-офф Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    05.08.2019 - 13:15
"Динамо" дізналося можливого суперника в плей-офф Ліги чемпіонів
Фото: футболісти "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Спочатку команді Хацкевича треба пройти віце-чемпіона Бельгії

За результатами жеребкування визначилися пари, які будуть вести боротьбу за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/20.  Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Київське "Динамо", в разі проходження бельгійського "Брюгге" на стадії 3 кваліфікаційного раунду, зустрінеться з переможцем пари "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).

Інші результати:

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Ференцварош" (Угорщина) / "Марібор" (Словенія) - "Русенборг" (Норвегія)

ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія) / "Славія" (Чехія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Црвена Звезда" (Сербія) / "Копенгаген" (Данія)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) / ПАОК (Греція) - "Аякс" (Нідерланди)

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) / "Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія)

Перші поєдинки вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня, матчі-відповіді - 27-28 серпня. Ті, хто програв, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

"Динамо" почне єврокубковий сезон завтра, 6 серпня, в Брюгге. Команда Олександра Хацкевича вже вирушило в Бельгію в складі 22 футболістів.

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