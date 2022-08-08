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"Динамо" улетело в Австрию с Цыганковым в обойме

Фото: Виктор Цыганков (в центре) улетел в Грац (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

В оптимальном составе на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" улетело киевское "Динамо". В составе команды и лидер – Виктор Цыганков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Накануне вечером "бело-синие" прибыли в Грац. Тренерский штаб с Мирчей Луческу во главе взял в Австрию 25 футболистов.

В список исполнителей попал и Виктор Цыганков. Вингер получил повреждение на предматчевой разминке и пропустил первый поединок со "Штурмом". Тогда в основе его заменил Александр Караваев, ставший автором единственного в матче гола.

Также с основой улетели трио из команды U-19. Кадровый резерв "Динамо" пополнили защитник Боль, а также полузащитники Царенко и Яцык.

Полный список игроков, которые могут сыграть против "Штурма":

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Царенко, Яцик

Форварды: Ванат, Беседин

Матч "Штурм" – "Динамо" состоится в австрийском Граце 9 августа. Начало поединка в 21:30. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации, где встретится с сильнейшим в противостоянии "Бенфики" и "Мидтьюлланна".

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии австрийского и украинского грандов. Теперь фаворитом стал "Штурм", а вероятность ничьей и победы "Динамо" примерно одинакова.

К слову, на прошлой неделе "Динамо" с голом Караваева обыграло "Штурм" в польской Лодзи.

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