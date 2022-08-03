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"Динамо" обыграло "Штурм" в квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лодзь, Среда 03 августа 2022 22:52
"Динамо" обыграло "Штурм" в квалификации Лиги чемпионов Фото: Расмус Хойлунн против Ильи Забарного (twitter.com/SKSturm)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой над австрийским "Штурмом" завершился первый матч киевского "Динамо" в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23.

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

"Динамо" – "Штурм" – 1:0

Гол: Караваев, 28

На поединок с австрийцами "динамовцы" вышли с двумя неожиданностями в составе. И если выход Шепелева слева вместо отпущенного в Грецию Вербича хоть кто-то мог спрогнозировать, то появление Караваева на фланге полузащиты стало сенсацией. Просто Цыганков получил повреждение на разминке...

В стартовые четверть часа команды в большинстве своем присматривались друг к другу. В это время было много борьбы на каждом клочке поля, поэтому первый момент возник лишь на 16-й минуте. Это Прасс отважился пробить на входе в штрафную, но Бущан искусно отбил мяч.

"Динамо" ответило ударом Шапаренко в стенку со стандарта. Однако "Штурм" не успокоился. Юный форвард австрийцев Хойлунн в течение пяти минут упустил две возможности – первый удар ногой отразил голкипер "бело-синих", а второй прошел мимо ворот.

Поняв, что шутки с гостями могут плохо закончиться, украинский гранд прибавил в атаке. Как следствие, на 28-й "динамовцам" удалось открыть счет. Дубинчак после прорыва левым флангом прострелил в центр штрафной зоны, где Караваев левой в одно касание пробил точно в угол!

&quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Штурм&quot; в квалификации Лиги чемпионов

Гол изменил ход поединка. "Динамо" стало увереннее чувствовать себя на чужой половине и взвешенно готовить каждый атакующий выпад. В свою очередь "Штурм" стал ждать своего шанса убежать в контратаку. С таким подходом команды продолжили и после перерыва.

Слаженная игра обороны вице-чемпиона Австрии вынудила киевлян перейти на удары с дистанции. Так, Сидорчук и Шапаренко с разницей в минут пять пробивали фактически с одной точки на углу штрафной, но обоим не хватило точности.

У "Штурма" впереди вообще ничего не клеилось. Бущан уверенной игрой на выходах и во время стандартов, похоже, изрядно подкосил уверенность австрийцев в собственных возможностях забить. Да и надежная игра защитников "Динамо" обеспечила покой у собственных владений.

Несколько вспышек "бело-синих" впереди так и не позволило удвоить преимущество. Но и минимальная победа стала хорошей заявкой на выход в плей-офф квалификации. Ответный матч в Граце состоится 9 августа.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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