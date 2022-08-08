"Динамо" полетіло до Австрії з Циганковим в обоймі

Напередодні ввечері "біло-сині" прибули до Граца. Тренерський штаб із Мірчею Луческу на чолі взяв до Австрії 25 футболістів.

У перелік виконавців потрапив і Віктор Циганков. Вінгер зазнав ушкодження на передматчевій розминці та пропустив перший поєдинок зі "Штурмом". Тоді в основі його замінив Олександр Караваєв, який став автором єдиного в матчі гола.

Також із основою полетіли тріо з команди U-19. Кадровий резерв "Динамо" поповнили оборонець Боль, а також півзахисники Царенко та Яцик.

Повний список гравців, які можуть зіграти проти "Штурма":

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Боль

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Царенко, Яцик

Форварди: Ванат, Бєсєдін

Матч "Штурм" – "Динамо" відбудеться в австрійському Граці 9 серпня. Початок поєдинку о 21:30. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації, де зустрінеться з сильнішим у протистоянні "Бенфіки" та "Мідтьюлланна".

Раніше відомі букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні австрійського та українського грандів. Тепер фаворитом став "Штурм", а вірогідність нічиєї та перемоги "Динамо" приблизно однакова.