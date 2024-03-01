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"Динамо" та інші дізналися дати перенесених матчів УПЛ

Фото: Андрій Ярмоленко намагатиметься забити "Зорі" та "Минаю" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Дирекція української Прем'єр-ліги визначилася з датами перенесених із осені поєдинків кількох турів чемпіонату України, зокрема за участі тіньового лідера першості – київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

У березні-квітні зіграють чотири перенесені матчі елітного дивізіону. У трьох із них змагатиметься закарпатський "Минай".

На 7 березня перенесений поєдинок команди Желько Любеновіча проти луганської "Зорі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30. Натомість 23 березня "Минай" проведе матч 17-го туру проти черкаського ЛНЗ на виїзді. А на 4 квітня призначений матч луганської "Зорі" та київського "Динамо".

Натомість на 17 квітня запланований поєдинок між "Минаєм" і "Динамо". Цей матч скандально не відбувся у грудні торік. Стартовий свисток тоді пролунав о 13:00, але за хвилину матч був перерваний масштабною повітряною тривогою. На поле команди з укриття не повернулись, бо на арені закарпатців немає штучного освітлення.

"Динамо" в стартовому після перерви турі переграло "Металіст 1925" із Харкова. На голи Гармаша та Овусу кияни відповіли забитими м'ячами Кабаєва, Ваната (двічі) та Буяльського. Тим часом "Минай" несподівано розписав нічию з "Дніпром-1".

До слова, раніше Шовковський та Ванат отримали нагороди УПЛ за підсумками туру.

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