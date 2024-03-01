"Динамо" та інші дізналися дати перенесених матчів УПЛ

У березні-квітні зіграють чотири перенесені матчі елітного дивізіону. У трьох із них змагатиметься закарпатський "Минай".

На 7 березня перенесений поєдинок команди Желько Любеновіча проти луганської "Зорі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30. Натомість 23 березня "Минай" проведе матч 17-го туру проти черкаського ЛНЗ на виїзді. А на 4 квітня призначений матч луганської "Зорі" та київського "Динамо".

Натомість на 17 квітня запланований поєдинок між "Минаєм" і "Динамо". Цей матч скандально не відбувся у грудні торік. Стартовий свисток тоді пролунав о 13:00, але за хвилину матч був перерваний масштабною повітряною тривогою. На поле команди з укриття не повернулись, бо на арені закарпатців немає штучного освітлення.

"Динамо" в стартовому після перерви турі переграло "Металіст 1925" із Харкова. На голи Гармаша та Овусу кияни відповіли забитими м'ячами Кабаєва, Ваната (двічі) та Буяльського. Тим часом "Минай" несподівано розписав нічию з "Дніпром-1".