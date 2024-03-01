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"Динамо" и другие узнали даты перенесенных матчей УПЛ

Фото: Андрей Ярмоленко будет пытаться забить "Зари" и "Миную" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с датами перенесенных с осени поединков нескольких туров чемпионата Украины, в том числе с участием теневого лидера первенства – киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В марте-апреле сыграют четыре перенесенных матча элитного дивизиона. В трех из них будет соперничать закарпатский "Минай".

На 7 марта перенесен поединок команды Желько Любеновича против луганской "Зари". Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30. Зато 23 марта "Минай" проведет матч 17-го тура против черкасского ЛНЗ на выезде. А на 4 апреля назначен матч луганской "Зари" и киевского "Динамо".

В свою очередь на 17 апреля запланирован поединок между "Минаем" и "Динамо". Этот матч скандально не состоялся в декабре прошлого года. Стартовый свисток прозвучал в 13:00, но минуту спустя матч был прерван масштабной воздушной тревогой. На поле команды с укрытия не вернулись, потому что на арене закарпатцев нет искусственного освещения.

"Динамо" в стартовом после перерыва туре обыграло "Металлист 1925" из Харькова. На голы Гармаша и Овусу киевляне ответили забитыми мячами Кабаева, Ваната (дважды) и Буяльского. Тем временем "Минай" неожиданно расписал ничью с "Днепром-1".

К слову, ранее Шовковский и Ванат получили награды УПЛ по итогам тура.

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