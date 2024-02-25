"Динамо" яскравим камбеком відповіло на гол Гармаша за "Металіст 1925"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Металіст 1925" – "Динамо" – 2:4

Голи: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаєв, 43, Ванат, 62, 75, Буяльський, 69

Харків'яни сміливо розпочали матч і швидко досягли успіху. Позиційна атака номінальних господарів завела в глухий кут оборону "Динамо". Як наслідок, на її фініші Борячук п'ятою скинув Гармашу, а колишній хавбек киян гарматним пострілом відкрив рахунок.

"Біло-сині" на пропущений м'яч відреагували повним перехопленням ініціативи. Підопічні Олександра Шовковського фактично затиснули "Металіст 1925" на власній половині. З'явилися і моменти – Бражко пробив поруч зі стійкою, а постріли Ваната та Волошина заблокували оборонці.

Забити "Динамо" вдалося перед перервою, хоча до того Ванат не реалізував вихід віч-на-віч. Черговий стандарт "біло-синіх" став роковим для харків'ян. Після кутового Ванат у межах штрафного проштовхнув м'яч на Кабаєва, а той лівою наче рукою поклав у верхній кут – 1:1.

Ще активніше "динамівці" заграли після перерви. Ванат після падіння Буяльського на вході в штрафний пробив поруч зі стійкою, а з ударом Бражка незабаром впорався Мозіль. Та й він виявився безсилим на 62-й хвилині, коли Ванат на дальній стійці замкнув простріл Волошина.

Пішов веселий футбол. Після чергового провалу оборони "Металіста 1925" той же Волошин пробив метрів із 15-ти – голкіпер відбив, але Буяльський влучно зіграв на добиванні. У відповідь харків'яни скористалися огріхом Михавка в обороні, після якого Овусу результативно зіграв на випередження після передачі Юсова.

Утім, за якихось три хвилини "Динамо" відновило перевагу на два м'ячі. Після прориву ліворуч Шапаренко технічно пробив у дальній кут, але поцілив у стійку. Проте, на добиванні опинився Ванат і холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Фінальні хвилин 20 команди провели в нижчому темпі. Щоправда, на полі різко побільшало фолів і слабо прихованої агресії. "Відзначилися" харків'яни, записавши до свого пасиву 3 "гірчичники" за п'ять хвилин. Цифри на табло більше не змінилися.

Завдяки перемозі "Динамо" підтягнулося до топ-4 УПЛ. Кияни набрали 31 очко та зрівнялися з донецьким "Шахтарем". Обидва гранди мають по три поєдинки в запасі, тож залишаються тіньовими лідерами першості. "Металіст 1925" – за межами топ-10, набравши 15 пунктів.