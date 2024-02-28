"Динамо" забрало обидві нагороди за перший тур УПЛ після зимової паузи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Форвард "біло-синіх" Владислав Ванат – футболіст туру чемпіонату України. Нападник найбільше доклався до вольової перемоги столичного гранда над харківським "Металістом 1925".

Після пропущеного гола Гармаша саме Ванат віддав гольову передачу на Кабаєва в першому таймі. А після перерви сам оформив дубль. Спершу він замкнув простріл Волошина на дальній стійці, а потім зіграв на добиванні після пострілу Шапаренка в каркас воріт.

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер 18-го туру. Вітчизняний фахівець здобув п'яту перемогу поспіль на чолі киян у Прем'єр-лізі. "Біло-сині" йдуть на 5-й сходинці, але за втраченими очками претендують на лідерство.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Ванат випередив Башіча та Тотовицького. Натомість Шовковський виявився кращим за Вернидуба, Любеновіча та Ротаня.