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"Динамо" – "Спортинг": определилось место и дата проведения матча Юношеской лиги УЕФА

Автор: Андрей Вырва

Стало известно, где и когда состоится матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" и "Спортингом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".

После победы в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА над испанским "Депортиво", киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала.

По результатам жеребьевки в следующем раунде киевляне должны сыграть против лиссабонского "Спортинга". Сегодня стали известны подробности проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.

Напомним, что вчера начались матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ПСЖ" в добавленное время дожал "Реал", а "Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг".

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