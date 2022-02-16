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"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Лиссабон, Среда 16 февраля 2022 00:12
"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Бернарду Силва и Фил Фоден (twitter.com/ManCity)
Автор: Андрей Вырва

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский "Спортинг" принимал английский клуб "Манчестер Сити". Португальцы дома потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на MEGOGO.

Спортинг Лиссабон – Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез (7), Силва (17, 44), Фоден (32), Стерлинг 58

Спортинг: Адан – Инасио, Коатес, Рейс – Порро (Нет 83), Палинья, Нуньес, Эшгайю – Сарабия (Табата 75), Гонсалвеш (Угарте 51) – Паулиньо (Слимани 75)

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Ляпорт (Аке 85), Диаш, Стоунз (Зинченко 61) – Де Брюйне, Родри (Фернандиньо 73), Силва (Делап 85) – Стерлинг, Фоден (Гюндоган 61), Марез

"Манчестер Сити" довольно быстро вышел вперед. На 8-й минуте Кевин Де Брюйне прострелил во вратарскую, где Рияд Марез расстрелял пустые ворота и открыл счет.

После этого мог забивать Джон Стоунз, но не попал в ворота. На 17-й минуте после подачи углового мяч отскочил к Бернарду Силве и португалец мощно пробил под перекладину.

Игроки английского клуба контролировали ход игры и на 32-й минуте снова поразили ворота хозяев поля. После передачи Рияда Мареза, Фил Фоден получил мяч в штрафной и точно пробил мимо вратаря.

За минуту до конца первого тайма Бернарду Силва оформил дубль. Рахим Стерлинг откатил мяч под удар Силви и португалец с рикошетом от защитника отправил мяч в ворота. Команды ушли на перерыв с кажется уже решенной судьбой всего противостояния.

В начале второго тайма Бернарду Силву оформил хет-трик, но арбитр зафиксировал положение вне игры у португальца. Однако на 58-й минуте "Спортинг" все равно пропустил пятый мяч. Силва отдал пас на Стерлинга и Рахим пробил точно в "девятку" ворот Антонио Адана.

После пятого забитого гола "Манчестер Сити" уже перестал атаковать большими силами и спокойно довел матч до легкой победы.

И хотя в ответном матче уже нет смысла, но он будет сыгран в Англии 9 марта.

Напомним, что "Динамо" разгромно победило казахский "Кайрат" на собрании.

А "Шахтер" неожиданно проиграл "Мариуполю" на собрании в Турции.

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