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"Динамо" – "Спортінг": визначилось місце та дата проведення матчу Юнацької ліги УЄФА

Автор: Андрій Вирва

Стало відомо, де та коли відбудеться матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між "Динамо" та "Спортінгом".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт київського "Динамо".

Після перемоги в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА над іспанським "Депортіво", київське "Динамо" вийшло в 1/8 фіналу.

За результатами жеребкування в наступному раунді кияни мають зіграти проти лісабонського "Спортінга". Сьогодні стали відомі подробиці проведення матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Гра відбудеться у середу, 2-го березня, та пройде на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського, початок зустрічі - 17:00.

Нагадаємо, що вчора розпочались матчі 1/8 фіналу ЛІги чемпіонів.

"ПСЖ" в доданий час дотиснув "Реал", а "Манчестер Сіті" знищив "Спортінг".

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