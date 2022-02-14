"Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Команда U-19 киевского "Динамо" узнала следующего соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Украинские юноши сыграют дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
Подопечные Игоря Костюка встретятся с лиссабонским "Спортингом" в Киеве. Поединки 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 1-2 марта.
В случае победы над "зелено-белыми" в следующем раунде "Динамо" U-19 встретится дома с победителем пары "Мидтьюлланн" – "Бенфика". Эти матчи запланированы на 15-16 марта.
На групповом этапе Юношеской лиги УЕФА "Спортинг" соревновался в группе C. Лиссабонцы набрали 11 очков в противостояниях с "Боруссией" Д, "Аяксом" и "Бешикташем" и заняли первое место. Лучшие бомбардиры – Матеус Фернандеш и Юссеф Шермити (по 2 мяча).
Другие пары 1/8 финала:
"Ливерпуль" – "Генк"
"Реал Мадрид" – "Атлетико"
АЗ – "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" – "Боруссия" Д
"Жилина" – "Зальцбург"
ПСЖ – "Севилья"
"Мидтьюлланн" – "Бенфика"
A Madrid derby features among an exciting #UYL knockout draw— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 14, 2022
Who will progress? pic.twitter.com/B3O98NYP2s
Напомним, что "Динамо" U-19 переиграло испанский "Депортиво" в первом раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
К слову, накануне подвели итоги спортивной недели 7-13 февраля.