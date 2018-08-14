Динамо - Славия: где смотреть матч

Новости Спорт 14.08.2018 - 13:01
Фото: тренировка "Славии" перед матчем с "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)
Фото: тренировка "Славии" перед матчем с "Динамо" (twitter.com/slaviaofficial)

Где и когда начнется ответный поединок 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в родных стенах примет пражскую "Славию" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-синих".

14 августа 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Поединок "Динамо" - "Славия" за путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится вечером 14 августа в 19:30 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "2+2".

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