Динамо - Славия: где смотреть матч

Где и когда начнется ответный поединок 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в родных стенах примет пражскую "Славию" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 19:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "бело-синих".

14 августа 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Поединок "Динамо" - "Славия" за путевку в плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится вечером 14 августа в 19:30 по киевскому времени. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "2+2".

Напомним, два основных игрока "Славии" имеют шанс сыграть с "Динамо".