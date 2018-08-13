Два основных игрока "Славии" имеют шанс сыграть с "Динамо"

Дели и Сикора могут выйти на поле НСК "Олимпийского"

Два основных игрока чешской "Славии" могут выйти на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом заявил главный тренер пражской команды Йиндржих Трпишовски.

"Игра "Динамо" на домашнем поле будет отличаться от того, что они показали у нас. Дома они сильны, они играют через владение мячом. Сложно сказать о готовности Симона Дели и Яна Сикоры. У них есть шансы сыграть, мы берем их с собой в Киев. Что касается Симона, у него та же проблема, что и была раньше. Посмотрим, как он себя будет чувствовать после сегодняшней тренировки. Их шансы сыграть - где-то 50/50", - приводит слова наставника пресс-служба "Славии".

Slávisté vyrazili do Kyjeva!

Dnes večer na programu trénink a tisková konference. Sledujte #dynsla pic.twitter.com/ELFl2EbvF9 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 13, 2018

Защитник Симоне Дели и полузащитник Яне Сикоре вышли в старте на первый поединок против киевлян, но не попали в заявку на игру чемпионата Чехии против "Млады Болеслав" (1:0).

Ответный поединок украинской и чешской команд состоится во вторник, 14 августа на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 19:30.

Напомним, в первом матче отбора ЛЧ "Динамо" на выезде упустило победу над "Славией".