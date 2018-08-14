Динамо - Славія: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в рідних стінах прийме празьку "Славію" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 19:30, а дивитися поєдинок можна на каналі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "біло-синіх".

14 серпня 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок "Динамо" - "Славія" за путівку в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться ввечері 14 серпня о 19:30 за київським часом. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "2+2".

Нагадаємо, два основні гравці "Славії" мають шанс зіграти з "Динамо".