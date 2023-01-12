UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" в січні: столичний гранд анонсував три спаринги в Туреччині

Фото: "Динамо" під час тренування восени (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Серія контрольних матчів чекатиме на київське "Динамо" під час навчально-тренувальних зборів на турецькій землі. Відомі перші суперники титулованої команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" зіграють мінімум 3 поєдинки під час зборів. На середземноморське узбережжя хлопці Мірчі Луческу вирушать 20 січня.

Спаринг-партнерами "динамівців" у Туреччині будуть представники Центральної Європи. Кияни зустрінуться з віденським "Рапідом" (24 січня), словенським "Марібором" (28 січня) і "Аустрією" з Лустенау (31 січня). Інформація щодо часу та місця проведення матчів з'явиться згодом.

Перелік контрольних поєдинків "Динамо" в січні:

  • "Динамо" – "Рапід", 24 січня
  • "Динамо" – "Марібор", 28 січня
  • "Динамо" – "Аустрія" Лустенау, 31 січня

У четвер футболісти "Динамо" вийшли з відпустки та відновили тренування. Заняття першої команди "біло-синіх" наразі відбуватимуться на клубній базі у Віті-Литовській. Традиційне медобстеження "динамівців" відбудеться впродовж двох днів в одній зі столичних клінік.

До слова, раніше легенда "Динамо" Шовковський повернувся до команди в ролі асистента головного тренера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины