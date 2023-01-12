"Динамо" в январе: столичный гранд анонсировал три спарринга в Турции

Серия контрольных матчей будет ждать киевское "Динамо" во время учебно-тренировочных сборов на турецкой земле. Известны первые соперники титулованной команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" сыграют минимум 3 поединка во время сборов. На средиземноморское побережье ребята Мирчи Луческу отправятся 20 января.
Спарринг-партнерами "динамовцев" в Турции будут представители Центральной Европы. Киевляне встретятся с венским "Рапидом" (24 января), словенским "Марибором" (28 января) и "Аустрией" из Лустенау (31 января). Информация о времени и месте проведения матчей появится позже.
Список контрольных поединков "Динамо" в январе:
В четверг футболисты "Динамо" вышли из отпуска и возобновили тренировки. Занятия первой команды "бело-синих" пока будут проходить на клубной базе в Вите-Литовской. Традиционное медобследование "динамовцев" состоится в течение двух дней в одной из столичных клиник.
К слову, ранее легенда "Динамо" Шовковский вернулся в команду в роли ассистента главного тренера.
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