"Динамо" – "Штурм": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Трансляция поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч "Динамо" – "Штурм" состоится в польской Лодзи 3 августа. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации – финальный этап борьбы за путевки в групповой этап турнира.

В цифровом вещании T2 на этот раз домашний матч "бело-синих" будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов. Комментатором останется Юрий Кириченко.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на первый матч в противостоянии украинского и австрийского грандов. "Динамо" стало фаворитом контор, а шансы "Штурма" на одном уровне с ничьей.

В пятницу киевский клуб провел спарринг с "Эвертоном" в Ливерпуле. Матч завершился уверенной победой мерсисайдцев (3:0). Правда, состав "Динамо" был неоптимален.