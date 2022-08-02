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"Динамо" – "Штурм": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Лодзь, Вторник 02 августа 2022 12:51
"Динамо" – "Штурм": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Артем Беседин забить "Фенербахче" не сумел (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Штурм" состоится в польской Лодзи 3 августа. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации – финальный этап борьбы за путевки в групповой этап турнира.

В цифровом вещании T2 на этот раз домашний матч "бело-синих" будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов. Комментатором останется Юрий Кириченко.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на первый матч в противостоянии украинского и австрийского грандов. "Динамо" стало фаворитом контор, а шансы "Штурма" на одном уровне с ничьей.

В пятницу киевский клуб провел спарринг с "Эвертоном" в Ливерпуле. Матч завершился уверенной победой мерсисайдцев (3:0). Правда, состав "Динамо" был неоптимален.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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